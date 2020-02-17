مجلس النواب والحكومة الليبية يهنئان الشعب الليبي بذكرى 17 فبراير

هنأ مجلس النواب رئاسة وأعضاء أبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير، التي قال إن الليبيين خرجوا خلالها رفضا للظلم والاستبداد، وطلبا للحرية والعدالة والعيش الكريم ، داعين المولى أن يمن على البلاد بالأمن والاستقرار ووحدة الصف ولم الشمل، وأن تتحقق المطالب التي خرج من أجلها الشعب الليبي .

هذا كما هنأت الحكومة الليبية أبناء الشعب بهذه المناسبة، مؤكدة أنها ماتزال تراهن على النسيج الاجتماعي المتماسك للشعب الليبي، حاثة إياه على الإصرار في توطيد أركان السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي.

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