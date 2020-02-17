«تعليم الوفاق»: إنشاء كيانين يهدفان إلى دعم التعليم الفني

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الهيئات، محمد أبوبكر إنه سيتم تأسيس كيانين مستقلين للتدريب والإعلام تكون مسؤولية الأول تنفيذ التدريبات ووضع الخطط التدريبية لرفع كفاءة التوجيه الفني ومعلمي المواد الفنية والتطبيقات العملية والمواد الثقافية، ووضع خطة تدريبية موازية لتطوير الأجهزة المعاونة من الشؤون الإدارية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارة التعليمية والإدارة العليا، أما الكيان الآخر سيهتم بتشكيل رأي عام داعم لفكرة الالتحاق بالتعليم الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوبكر مع المسؤولين عن معهد الصيد البحري في طرابلس، إذ تناولوا المقترحات المتعلقة بتوسيع القدرة الاستيعابية لقبول الطلبة في المعهد، وإضافة تخصصات مهنية جديدة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للعام 2020، وفق متطلبات سوق العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات العمل في المعهد وآليات تطويره، إضافة إلى ضرورة تبنيه خطة محددة الأهداف تضمن تحقيق جودة برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين عبر شراكة فاعلة مع المؤسسات ذات الصلة، وأن يقوم المعهد بحل جميع المشكلات الخاصة بالموظفين والمعلمين، خصوصا ما يتعلق منها بالترقيات وآليات تنفيذها، والارتقاء بمستوى المدربين وتعظيم الاستفادة منهم في أماكن عملهم ، وضرورة وضع استراتيجية لتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين والمعلمين.

وأوضح أبوبكر أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تقوم على أساس الجودة العالمية والهيكلة المرنة وغير التقليدية للتعليم الفني، وتغيير مسميات المعاهد الفنية إلى أخرى أكثر جاذبية؛ لكسر الحاجز النفسي للأسرالمثقفة مع هذه النوعية من التعليم، وتشمل أيضا وضع معايير منهجية ووطنية ومجتمعية لقيم وأخلاقيات المهنة ومعايير محكمة لاختيار قيادات التعليم الفني وأخرى خاصة بتأليف وإعداد المناهج الدراسية للتعليم الفني.

يذكر أن معهد الصيد البحري الفني المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية تأسس العام 2002، ويهدف إلى تخريج فنيين بحريين في مجال الصيد البحري، ومواكبة أحدث الأساليب والطرق الحديثة في الصيد البحري، واستغلال الشاطئ الليبي، وربط مخرجاته بشكل مباشر بسوق العمل.

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