شكري يجدد حرص مصر على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار.

شكري وخلال مشاركته أمس في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا ‫رحب بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بجنيف، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا، بالتوازي مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

ونبه شكري إلى أن نجاح مخرجات اللجنة الأمنية مرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا.

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