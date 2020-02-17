الليبية لحقوق الإنسان تعتمد خطة عملها السنوية

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس الأحد، الاجتماع الدوري الأول لرؤساء الأقسام الفرعية باللجنة لبحث خطة عمل جميع الأقسام الفرعية خلال السنة الجارية، والعمل على تضمينها ضمن الخطة السنوية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا لسنة 2020م.

وأوضحت اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع تقييم حجم الأداء والعمل باللجنة، بالإضافة إلى مناقشة الخطة السنوية لعمل اللجنة لسنة 2020.م وآليات الوصول إلى المستهدفات السنوية ضمن الخطة السنوية، كما تم مناقشة سير العمل الداخلي باللجنة وإعادة الهيكلة العمل الداخلي باللجنة وتوزيع مهام العمل فيما بين الأقسام والمكتب والوحدات باللجنة، وقد تم خلال أعمال الاجتماع اعتماد فريق العمل المختص بمراجعة وتقييم طلبات الانضمام والعضوية للجنة.

وفي ختام أعمال الاجتماع الدوري لمسؤولي الأقسام الفرعية باللجنة تم اعتماد خطة العمل السنوية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا لسنة 2020.م التي عرضت خلال أعمال الاجتماع السنوي الأول لمجلس إدارة اللجنة السابق.