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الجزائر تتمسك بالتسوية السياسية للملف الليبي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على أن بلاده متمسكة بضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر الحل السياسي.

وقال بوقادوم خلال كلمة له في الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا أن لدى الليبيين القدرة على تجاوز خلافاتهم دون أي تدخل خارجي حسبما نقلت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها أمس الأحد.

كما ناشد الوزير الجزائري المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من هذه الأزمة مؤكدا استعداد بلاده لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية، مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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