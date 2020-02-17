الجزائر تتمسك بالتسوية السياسية للملف الليبي

شدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على أن بلاده متمسكة بضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر الحل السياسي.

وقال بوقادوم خلال كلمة له في الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا أن لدى الليبيين القدرة على تجاوز خلافاتهم دون أي تدخل خارجي حسبما نقلت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها أمس الأحد.

كما ناشد الوزير الجزائري المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من هذه الأزمة مؤكدا استعداد بلاده لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية، مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

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