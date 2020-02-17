في ذكرى فبراير.. باشاغا يعترف: الشعب أصبح محرومًا من الحد الأدنى الذي كان يتمتع به قبل 2011

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في الذكرى التاسعة لأحداث فبراير 2011م، بأنها فشلت في ترجمة الأماني الثورية إلى سياسات عملية، ولم يعد للشعب إيمان بكل ما يجري وهو محروم حتى من الحد الأدنى الذي كان يتمتع به قبلها.

باشاغا قال، في بيان له، إن مجموعة من الانتهازيين المزايدين على تضحيات الشرفاء تصدروا المشهد بعد أحداث فبراير، واختزلوا الوطن في “الثورة” واختزلوا “الثورة” في الوطن، مما أدى إلى انتكاسة الحلم ومواجهة واقع آليم أفرز العنف والفساد وانتشار الجريمة والإرهاب.

وأضاف: “تسببت هذه المجموعات في بروز فئات متربصة بالسلطة منها من يرفع شعار الثورة وصولاً للسلطة ومنهم من يبرر حكم الفرد الأوحد بمطية مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب على كل مخالف، وفي أتون هذا الصراع المحموم على السلطة لم يعد للدولة وجود في قاموس المتهافتين على السلطة، وأصبح لسان حال المواطن أنه ضاق من سوء ما كان فصار يعيش أسوأ من السوء الذي كان”.

وتابع: “في الذكرى التاسعة علينا أن نستدعي دفاتر التاريخ وقراءته بعين وطنية متجردة عن الاستقطاب والعناد والمناكفات حتى نستطيع التعلم من تجارينا وتصحيح مسارات أدت إلى انحرافات خطيرة حالت دون قيام دولة مدنية ديمقراطية بالمعنى الواقعي وليس مجرد كلام نظري يجافي حقيقة الواقع”.

واستكمل: “المنتفعين من فبراير حاولوا مرارا وتكرارا إبلاج الوطن الكبير في سم خياط الثورة بغية السلطة ومغانمها وصارت فبراير كقميص عثمان يبرر لهم استمرارهم في مواقعهم بحجة حماية الثورة”.

وواصل: “التحدي الذي يواجه ثورة فبراير هو قدرتنا على انصهارها في بوتقة الوطن وأن تملك رؤية تنفيذية واضحة لبناء دولة تحترم كافة أبناء الشعب دون تمييز أو مفاضلة وأن تقضي على الفساد بكافة أشكاله وصنوفه وألا تسلم مقاليد الحكم فيها إلا لإرادة الشعب وفق قاعدة دستورية يرتضيها كل الليبيين فلا زعامة لفرد أو فئة أو قائد فالسيادة لإرادة الشعب دون سواه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24