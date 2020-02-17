الكرملين: لا وجود لأي قوات روسية في ليبيا وبوتين لم يصدر أوامر بهذا الشأن

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال إن كان بوتين قد أرسل قوات إلى ليبيا، وذلك على خلفية تشييع جنازة مزعومة لعسكري روسي في منطقة أورنبرغ، تداولته عدد من وسائل الإعلام: “لا، فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا، ولم يعط أي أوامر في هذا الصدد”.

ورداً على سؤال عن كيفية تفسير وجود قتلى روس، أجاب بيسكوف بأنه لا يعرف ذلك وأنه لا يستطيع تفسير ذلك. واختتم حديثه قائلاً: “لا توجد قوات روسية في ليبيا”.