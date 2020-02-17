ليبيا على طاولة “روسية إيطالية” في قمة 2+2

بصيغة 2+2 يبحث وزراء خارجية ودفاع كل من إيطاليا وروسيا في العاصمة الإيطالية روما الثلاثاء عددا من القضايا الاستراتيجية منها الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف الناتو إضافة إلى ملفي ليبيا وسوريا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوضح في مقابلة صحفية مع ستامبا الإيطالية أن الاجتماع سيبحث القضايا الدولية الملحة التي على رأسها الملف الليبي والسوري والحد من أزمة تدفق السلاح . مشيرا إلى أن هذه المحادثات تعد فرصة لإجراء تحليل شامل للقضايا الأساسية في العالم.

ونقلت الصحيفة عن لافروف أن الوضع في ليبيا لم يخرج عن السيطرة بعد مؤتمر برلين، ولكن التغييرات الجوهرية لم تطرأ على الوضع، مبديا تفاؤله تجاه ما وصفها بالتغييرات الإيجابية الناتجة عن المؤتمر والمتمثلة في بدء عمل اللجنة العسكرية 5+5 والتجهيز لإطلاق الحوار السياسي وتنظيم اللقاءات التشاورية حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف الوزير الروسي أن التناقضات الكبيرة بين المتنازعين في ليبيا لا يمكن حسمها في اجتماع واحد، وهو ما يجعل من المهمة الأساسية للمجتمع الدولي متمثلة في الحصول من الليبيين على موافقة واضحة تجاه نتائج بيان مؤتمر برلين.

قمة 2+2 من شأنها أن تزيد من الزخم الدولي تجاه الملف الليبي ولكن تبقى النتائج هي الفيصل تجاه حل الملف في حال واصلت الأطراف الدولية ضغطها للوصول إلى صيغة مشتركة من شأنها أن تفعل بيان برلين على أرض الواقع.

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