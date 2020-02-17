لافروف: الوضع لم يتغير جذريا بعد برلين .. لكن هناك بوادر إيجابية للتسوية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيرا جذريا بعد مؤتمر برلين، مشيرا مع ذلك إلى ظهور بوادر إيجابية في عملية التسوية.

وقال لافروف في تصريح، إن المزاعم بأن الوضع في ليبيا بعد برلين خرج عن السيطرة ليست دقيقة، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسة التي تواجه المجتمع الدولي تتمثل في الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود مؤتمر برلين.

هذا ولفت لافروف إلى أن بوادر إيجابية ظهرت بعد برلين، منها انطلاق عمل اللجنة العسكرية، وبدء التحضير العملي لإطلاق منتدى الحوار السياسي.

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