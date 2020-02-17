مسؤول روسي: نحن أول من طالبنا بالتسوية السلمية في ليبيا

شدد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، على تمسك بلاده بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي.

وقال شفيتكين في تصريحات صحافية، “موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين، كانا أول من طالبوا بالتسوية السلمية في ليبيا، والاجتماع الأول بين رئيس الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج تم في موسكو، ما يؤكد أن روسيا ملتزمة بالتسوية السلمية في ليبيا”.

وأضاف “تعتبر بلادنا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية الأزمة في تلك المنطقة، وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض. حتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال. نحن نشجب جميع الذين ينتهزون هذه الفرصة، ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة”.