لجنة الخارجية بالنواب تطالب بوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

طبرق-العنوان

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيب اللجنة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين، معتبرًا ذلك القرار دفعة قوية للمؤتمر.

وأكد العقوري في بيان له الأحد، أن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها للوصول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار، داعيًا مجلس الأمن لتقديم الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها.

وشدد العقوري، على ضرورة خروج الجماعات المسلحة من مدينة طرابلس وفقًا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية، كذلك الوقوف بحزم ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بدعم الحوار الاقتصادي للوصول لآليات حقيقية لإنفاق عائدات البلاد بعدالة وشفافية وضمان المساواة في التنمية المكانية لجميع مناطق ليبيا.

وأكد العقوري دعم مجلس النواب لمساعي البعثة في إطلاق الحوار على جميع المسارات من أجل حل الأزمة الراهنة وبناء دولة القانون والمؤسسات.