الوضع في ليبيا على طاولة محادثات روسية إيطالية بصيغة “2+2”

ليبيا – يبحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة “2+2” في روما الثلاثاء قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي.

وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا سيناقشون وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملف الليبي والسوري.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة ستامبا الإيطالية: “سيتم بحث على وجه الخصوص خلال الاجتماع في صيغة “2+2″ القضايا الدولية الملحة، مثل الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي وكذلك الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك في سوريا وليبيا”.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تعول على هذه المحادثات وتعتبرها فرصة جيدة لإجراء تحليل شامل للقضايا الرئيسية في عصرنا الحديث في محاولة لاتخاذ خطوات منسقة.

كما أعلن لافروف أنه سيتم عقد اجتماع للجنة البرلمانية الروسية-الإيطالية في موسكو أوائل الشهر المقبل.

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