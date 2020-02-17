دغيم يُحذّر: “أمر خطير” بانتخاب لجنة الحوار في طبرق

حذر عضو مجلس النواب زياد دغيم مما يطرح حول انتخاب لجنة الحوار لمجلس النواب من 13 عضوا فقط و بآلية الانتخاب المباشر من المجتمعين بمدينة طبرق.

وأضاف دغيم في تصريح لـ218 أن الآلية المتبعة تعمق الأزمة وتخدم خصوم مجلس النواب وتؤكد كلامهم المتمثل في أن مجلس النواب طائفة واحدة وليس ممثلا للشعب الليبي.

كما بين دغيم أن الآلية لا تقصي الذين أسقطت عضويتهم أو المجتمعين بطرابلس فقط، بل تقصي الكتلة الأكبر التي ما زالت تتمسك بالبرلمان الشرعي ورئاسته المنتخبة.

وقال دغيم إنه “يتعذر على أعضاء المشاركة بمدينة طبرق لأسباب أمنية ظاهرة وتهديدات مباشرة، فالإقصاء سيدفعهم إلى توفير النصاب القانوني للمجتمعين بطرابلس ونقل الشرعية والاعتراف الدولي إلى طرابلس ثم إنهاء أي قرار يصدر بطبرق ومنها لجنة الحوار نفسها.

وأضاف “كذلك فإن انتخاب 13 نائب فقط لن يمنع تمثيل النواب المجتمعين بطرابلس بل والمقالين منهم من المشاركة بالحوار لمن أراد ذلك، وسيكونون ضمن الشخصيات المستقلة الذين سيرتفع عدد “كوتتهم” حكما كما سيبرر تصرف البرلمان تحالفهم مع مجلس الدولة وسيبقون نوابا في نظر من انتخبهم والعالم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية