لافروف: وضع ليبيا لم يتغيّر بعد مؤتمر برلين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لم تطرأ تغييرات جوهرية على الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين الذي عقد في الـ19 من يناير الماضي.

وأضاف لافروف في تصريحات لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية أنه لا يصح القول إن الوضع في ليبيا يخرج عن السيطرة بعد مؤتمر برلين، بل يصح القول إنه لم تطرأ تغييرات كبيرة.

وبيّن وزير الخارجية الروسي أن المهمة الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي تكمن في الحصول على موافقة واضحة من جانب الليبيين على مقتضيات البيان الصادر في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا.

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