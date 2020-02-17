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لافروف: وضع ليبيا لم يتغيّر بعد مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لم تطرأ تغييرات جوهرية على الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين الذي عقد في الـ19 من يناير الماضي.

وأضاف لافروف في تصريحات لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية أنه لا يصح القول إن الوضع في ليبيا يخرج عن السيطرة بعد مؤتمر برلين، بل يصح القول إنه لم تطرأ تغييرات كبيرة.

وبيّن وزير الخارجية الروسي أن المهمة الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي تكمن في الحصول على موافقة واضحة من جانب الليبيين على مقتضيات البيان الصادر في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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