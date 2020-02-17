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الاتحاد الأوروبي يبحث إطلاق مهمة بحرية لمراقبة ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث مراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا عن طريق مهمة بحرية ثابتة بعد أن تم تعليق عملية صوفيا بسبب خلافات بين دول الاتحاد.

ويعد الاهتمام الكبير بمسألة تدفق السلاح إلى ليبيا من أهم الأولويات لدى المجتمع الدولي خاصة بعد انعقاد مؤتمر برلين، وهذا ما دفع دول الاتحاد الأوروبي تسابق الزمن لإيجاد حل لهذه الأزمة.

بذل أقصى الجهود لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا هو ما تعهد به الاتحاد الأوروبي بعد أن تم الاتفاق على ذلك في برلين ومجلس الأمن غير أن مهمة إعادة صوفيا وإن كانت بشكل مغاير لا تزال من الإشكاليات الحاصلة بين دول الاتحاد .

خطوة الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق على المهمة البحرية الثابتة وصفها منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالحاسمة‘ لكن الوضع لا يزال غير واضح بشأن التوافق الكامل بين دول الاتحاد تجاه العملية الجديدة الأمر الذي قد يعطل الحل بشأن الوقف الفعلي للسلاح الذي زاد من حجم الصراع في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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