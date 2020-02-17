انطلاق مسابقة رياض الأطفال بالغريفة

نظم مكتب رياض الأطفال بمراقبة التعليم ببلدية الغريفة الاحد بروضة حلم الطفولة بتوش المسابقة المنهجية الثقافية لرياض الأطفال بالبلدية بمشاركة تسعة رياض تحت شعار نتشارك نتناقش من أجل غدا أفضل.

اشتملت المسابقة على الجوانب المنهجية والثقافية (المذيع .الرسام .الشاعر .الراوي الصغير) للفصل الدراسي الأول، تحصلت خلالها روضة النسيم بالفخفاخه على الترتيب الأول.

حضر فعاليات المسابقة المجلس البلدي ومدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة التعليم بالبلدية ومديرة رياض الأطفال بمراقبة التعليم ببلدية الغريفة وعدد من مشرفين ومشرفات رياض الأطفال وأولياء أموار الأطفال وعدد من منتسبي الهلال الأحمر فرع اوباري.