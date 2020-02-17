مقترح نمساوي لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

اقترح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج الاستعانة بحرس حدود أوروبيين للمساعدة في تطبيق حظر توريد أسلحة إلى ليبيا، قائلا إن النمسا ستكون مستعدة للمشاركة في إطلاق العملية.

وقال شالنبرغ إن الأسلحة تتدفق إلى ليبيا عبر مسارات جوية وبرية، مُجدداً رفضه اللجوء إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة عبر البحر المتوسط.

وشدد الوزير النمساوي في حديث لصحيفة “فيلت” الألمانية على رفضه أن تتولى النمسا مهام رقابية في البحر المتوسط، مُبيّناً أنه “يدعم مقترح الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بتوسيع الرقابة الجوية” على ليبيا.

وأشار ألكسندر إلى أن اتخاذ قرار الاستعانة بحرس حدود أوروبيين يجب أن يتم بموافقة الليبيين، مضيفاً أن هذه الخطوة تعتبر الأولى نحو حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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