افتتاح مكتب عمليات تطوير حقل ايراون النفطي بالعوينات

أقيمت بمحلة العوينات، احتفالية بمناسبة افتتاح مكتب عمليات تطوير حقل إيراون بالعوينات ببلدية غات التابع لشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وشهدت الاحتفالية حضور عميد وأعضاء المجلس البلدي غات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس المجلس التسيري غات، وأعيان وحكماء ومخاتير المحلات بمناطق بلدية غات، ومدراء القطاعات والمكاتب والأجهزة والشركات بالبلدية وعدد من نشطاء المجتمع المدني بالعوينات.

وتخلل الاحتفالية عروض لفرق الفنون الشعبية بالمنطقة اضافة الى اجنحة لمعرض المقتنيات الشعبية والتراثية المتنوعة.