ألمانيا: تشكيل لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا

التقى وزراء خارجية الدول الـ12 المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الاثنين، في ميونخ، في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، تركيا، تونس، جمهورية الكونغو، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد الحاضرون تأكيدهم على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، كما رحبوا بقرار مجلس الأمن 2510 (2020) الذي أقر استنتاجات برلين، وفقاً لما ورد في بيان للخارجية الألمانية.

وأطلق المشاركون لجنة سُمّيت بـ”لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا” من المقرر أن تجتمع بانتظام تحت قيادة الأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين في عواصم الدول المعنية.

وجدد وزراء الخارجية تصميمهم على الإسهام في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر الجاري، كما وجهوا دعوة للجهات الفاعلة الليبية للحفاظ على الهدنة الحالية والإسراع في المفاوضات المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار.

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