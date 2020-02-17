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تعليق رسمي لـ”الكرملين” بشأن وجود قوات روسية في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ما تداول من معلومات بشأن إرسال روسيا قوات إلى ليبيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال صحفي اليوم الاثنين: “فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد”، وأضاف: “لا قوات روسية في ليبيا”.

ورداً على سؤال عن كيفية تفسير وجود قتلى روس، أجاب بيسكوف بأنه لا يعرف ذلك وأنه لا يستطيع تفسير ذلك. واختتم حديثه قائلاً: “لا توجد قوات روسية في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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