حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (17 فبراير)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، نتيجة تأثر مناطق غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن السحب تتكاثر على مناطق شمال شرق البلاد مع فرصة هطول أمطار خفيفة على (مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج وقد تصل إلى الجغبوب).

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق البلاد بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية.



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