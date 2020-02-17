مناقشة دور الروابط الشبابية ببلدية الغريفة

عقد اجتماعا موسع ضم المجلس البلدي الغريفة ورئيس لجنة الشباب ومنسقي الروابط الشبابية بمناطق البلدية ورئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع اوباري ورئيس فريق الشراكة المجتمعية ببلدية.

وتناول الاجتماع، مناقشة دور الروابط الشبابية بالبلدية وتفعيلها إداريا وملاحظاتهم حول عمل المجلس البلدي وآلية خلق التعاون ما بين المجلس ا والروابط الشبابية من أجل تقديم أفضل الخدمات.

كما تم مناقشة مقترحات الروابط الشبابية للمجلس البلدي ومن بينها الإسراع في تشكيل روابط شبابية في محلات البلدية والاهتمام بكافة الكوادر الشبابية المتميزة، وخلق برامج مشتركة ما بين الروابط الشبابية ومكتب الشباب والرياضة بالبلدية وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الشبابية داخل البلدية.