مجلس الدوما الروسي: هناك من إنتهز عملية التفاوض الليبية لتوريد الأسلحة والذخيرة

ليبيا – أعرب نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين عن تمسك روسيا بالتسوية السلمية للأزمة الليبية والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” قال شفيتكين :” تعتبر بلادنا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية الأزمة في تلك المنطقة وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض حتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال، نحن نشجب جميع الذين ينتهزون هذه الفرصة ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة”.

وذكّر شفيتكين بأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين كانا أول من طالبوا بالتسوية السلمية في ليبيا وأن الاجتماع الأول بين رئيس الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج تم في موسكو ما يؤكد أن روسيا ملتزمة بالتسوية السلمية في ليبيا.

هذا وتأتي تصريحات شفيتكين بعد أن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.

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