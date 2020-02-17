دي مايو: الوفاق لم تعد تمتلك المال لدفع الأجور

توقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن تلجأ حكومة الوفاق في طرابلس إلى استخدام احتياطيها عقب وقف إنتاج النفط في ليبيا.

وقال دي مايو في تصريحات صحافية، ” مسألة توقف إنتاج النفط، قضية أساسية، ليس فقط لأن وقف إنتاج النفط يؤدي الى شلل البلاد وإفقارها، بل لأن طرابلس ستضطر قريبا للجوء الى استخدام احتياطيها، فالحكومة لم تعد تمتلك المال لدفع الأجور، وكذلك الأمر في برقة أيضاً”، بحسب تعبيره.

وبخصوص اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، قال دي مايو “اللجنة العسكرية الليبية قد بدأت بالعمل، إنها خطوة مهمة”، كما أكد على مدى ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية، برية وبحرية لفرض الحظر، على توريد الأسلحة.