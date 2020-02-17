الثني يتعهد بحل كافة المشاكل التي تواجه بلدية العربان

ليبيا – إستقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية العربان وذلك لبحث احتياجات المنطقة.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية لكافة المشاكل التي تواجه بلدية العربان وكافة احتياجات البلدية من الطرق والمباني التعليمية والصحية كما تعهد الثني بحل هذه المشاكل حسب الأولوية.



هذا وضم الوفد كل من :”عضو مجلس النواب عن الدائرة،رئيس المجلس التسييري للبلدية،المجلس الاجتماعي للبلدية” بحضور مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

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