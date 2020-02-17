«أمن السواحل» تعد خطة لتطوير مركز الغوص في مصراتة

أعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل محمد النويصري، إعداد استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات العاملين بمركز الغوص التابع للإدارة في مدينة مصراتة.

وتستهدف الاستراتيجية تجهيز المركز بمعدات التدريب، للوصول به إلى المستوى العالمي، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال لقاء النويصري برئيس شؤون الهجرة وإدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة جورج ألبو، في مقر مركز الغوص ، وبحضور رئيس المركز وعدد من الضباط.

واستمع الطرفان إلى شرح من رئيس المركز حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للعاملين، والصعوبات التي تواجههم، كما توحه النويصري بالشكر إلى أعضاء منظمة الهجرة على سرعة الاستجابة لتلبية الدعوة بزيارة المركز.

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