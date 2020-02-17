الخطوط الأفريقية توضح أسباب تأخر رحلة تونس

أرجعت شركة الخطوط الجوية الإفريقية تأخير رحلتها من بنغازي إلى تونس ذهابًا وإيابًا أمس الأحد إلى تردي خدمات مطار بنينا الأرضية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين أنها «حاولت مرارًا و تكرارًا التقدم بشكاوى لإدارة المطار وشركات المناولة إلا أن الأمر تفاقم بشكل كبير». وأضاف البيان إن «الشركة تخلي ذمتها من أي تردي خدمات تشغيلها من مطار بنينا».

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وأشارت الخطوط الجوية الإفريقية إلى أنها «تُجدول رسميا رحلاتها من مطار بنينا الى الأسكندرية وعمّان والكفرة والزنتان»، منوه إلى أنها «توفر الأطقم الجوية لهذه الرحلات حسب المتاح بمنطقة بنغازي».

وعبرت الشركة عن الأمل في أن «تضطلع الجهات المسؤولة بالمطار والمنطقة بما مناط بها من واجبات تكفل سير الرحلات بشكل سلس خدمة لمسافري المنطقة الشرقية».

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