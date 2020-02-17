العرب اللندنية: الإخوان يسرقون الثورة الليبية

لندن-العنوان

تناولت صحيفة العرب اللندنية الصادرة، اليوم الإثنين، الذكرى التاسعة لانطلاق ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا.

وشددت الصحيفة في تقرير صحفي على إصرار الإسلاميين في ليبيا على احتكار الثورة، ومحاولة الوصاية عليها، ونقلت عن مراقبين، أن إخوان ليبيا يستغلون كل عام ذكرى الثورة، لمحاولة كسب تعاطف شعبي للتغطية على أجندتهم التخريبية التي اتضحت مع إبرامهم في نوفمبر الماضي، اتفاقاً عسكرياً مع تركيا يقوض السيادة الليبية، ويهدد أمن المتوسط.

وقالت الصحيفة: “يحاول الإخوان إحكام قبضتهم على منافذ السلطة في ليبيا بدعم الميليشيات المسلحة، وكانت حكومة الوفاق قد منحت دعماً مالياً لقادة الميليشيات، الأمر الذي سمح بتغولها عبر ابتزاز الليبيين بالترويع والعنف”.

وأضافت الصحيفة “أن حكومة الوفاق تتغاضى على دور حلفائها في دعم المجموعات الإرهابية التي انتشرت عقب ثورة السابع عشر من فبراير، وتراجعت على وقع الضربات التي وجهها الجيش الليبي لها في بنغازي ودرنة”.