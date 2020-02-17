المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 120 حالة إشتباه بالليشمانيا

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الخامس من 2020 من الفترة 27 يناير وحتى الـ2 من شهر فبراير الجاري.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات اشتباه حصبة ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 5 حالات في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات اشتباه،فضلا عن 9 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه،بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 11 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 120 حالة اشتباه بالليشمانيا.

ونوّهت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ما ورد من أرقام في النشرة وبائية هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.

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