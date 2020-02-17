الخمس تُعيد تشغيل مصنع إسمنت “المرقب”

أعلنت بلدية الخمس إعادة تشغيل مصنع إسمنت المرقب الخمس التابع للشركة الأهلية بطرق حديثة للمحافظة على البيئة، وذلك بعد أن تم تركيب فلاتر لتصفية انبعاثات المصنع من الغبار والغازات التي تنتج عن عملية إنتاج الإسمنت.

ويأتي هذا الافتتاح احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير بحضور عميد بلدية الخمس فتحي القائد وعضوي المجلس البلدي منى هدية وبشير الحنش إلى جانب مدير مصنع إسمنت المرقب وعدد من مديري الإدارات وموظفي الشركة.

وبدورها أكدت بلدية الخمس على أن الشركة الأهلية قامت بهذه الخطوة لحماية المواطنين والسكان المجاورين للمصنع من خطر تلوث الهواء بتلك الانبعاثات.

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