أوحيدة: جلسة الغد ستكشف الكثير من الأمور المتعلقة بحوار جنيف

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن الجلسة الرسمية التي سيعقدها البرلمان غدا، ستتضح فيها الكثير من الأمور المتعلقة بالحوار السياسي الذي سيقام آخر هذا الشهر في جنيف.

أوحيدة وفي تصريح أمس لقناة ليبيا، أضاف أن جلسة غد سيتم فيها اختيار اللجنة التي ستمثل مجلس النواب في حوار جنيف، إلى جانب الاطلاع على أجندة الحوار وآلياته.

هذا وأكد أوحيدة تواصل البعثة الأممية مع أعضاء مجلس النواب من أجل ترشيح ممثليهم عن الدوائر، مشيرا إلى تسرب قائمة وضعت نتيجة هذا التواصل، والتي قال إنها تضم عددا كبيرا من النواب لا يمثلون توجه مجلس النواب.

هذا وأكد أوحيدة أن المجلس لديه ثوابت لن يتنازل عنها في جنيف.

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