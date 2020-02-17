لجنة الخارجية: قرار مجلس الأمن رقم 2510 دعم كبير لمؤتمر برلين

رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم خمسة وعشرين – عشرة، الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين، ووصفته بأنه دفعة قوية للمؤتمر .

وحسب مجلس النواب فقد أكد رئيس اللجنة يوسف العقوري أن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تقديم مجلس الأمن الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها، مع اشتراط خروج الميليشيات من مدينة طرابلس وفقا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية، والوقوف بحزم ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا، إلى جانب دعم الحوار الاقتصادي>

هذا وأكد العقوري دعم مجلس النواب لمساعي البعثة في إطلاق الحوار على جميع المسارات.

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