الكرملين: بوتين لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد

ليبيا – أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.

بيسكوف قال رداً على سؤال إن كان بوتين قد أرسل قوات إلى ليبيا وذلك على خلفية تشييع جنازة مزعومة لعسكري روسي في منطقة أورنبرغ تداولته عدد من وسائل الإعلام وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية: “لا، فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يعط أي أوامر”.

ورداً على سؤال عن كيفية تفسير وجود قتلى روس أجاب بيسكوف بأنه لا يعرف ذلك وأنه لا يستطيع تفسير ذلك واختتم حديثه قائلاً: “لا توجد قوات روسية في ليبيا”.

يذكر أنه في وقت سابق نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.