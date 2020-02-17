اخبار ليبيا الان

ميناء بنغازي يستقبل 760 سيارة

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات على متنها 760 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وتتبع السفينة التي تحمل اسم «غراند شيشيليا» الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويوم الخميس الماضي، وصل إلى الميناء سفينة نقل الحاويات «أماندا أف» الوكيل الملاحي لشركة «ميديترنيان» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 232 سيارة أميركية الصنع، كما رست به سفينة نقل الحبوب «فريند شيب» الوكيل الملاحي لشركة «الأفق اللامع» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6850 طنا من حبوب القمح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك