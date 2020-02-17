مركز مكافحة الأمراض يؤكد عدم تسجيل حالات اشتباه لفيروس كورونا

ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الامراض على عدم تسجيل حالات اشتباه لفيروس كورونا بناءً على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

المركز الوطني لمكافحة الامراض أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز إلى أنه تم تسجيل 51,688 حالة إصابة مؤكدة حول العالم بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن إجراءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بهذا الخصوص تمثلت بتشكيل لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي و تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ و إعداد دليل طبي للعاملين في المجال بالإضافة لرفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة و تكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية