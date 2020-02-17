بوقادوم: الليبيون قادرون على تجاوز خلافاتهم دون تدخل خارجي

وجه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، نداء إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من الأزمة التي تضرب بلادهم.

وحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الاثنين، فإن «بوقادوم أكد خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا بميونخ الألمانية قدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي».

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ووجه وزير الخارجية الجزائرية نداء من أجل دعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة وحذر من انعكاسات استمرارها متعدية حدوده. وجدد استعداد بلاده الكامل لمرافقة الإخوة الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

وخلال قمة برازافيل بالكونغو واجتماع برلين، اقترحت الجزائر احتضان مؤتمر للمصالحة بين الليبيين، بينما اتفقت مع دول الجوار الليبي على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة، وأكدت أنها تزيدها تعقيدا، وشددت على ضرورة التواصل فيما بينها سعيا لحل سياسي.

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