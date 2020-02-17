الإطاحة بتشكيل عصابي يروج حبوب الهلوسة في منطقة “بوهديمة” ببنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي من القبض على تشكيل عصابي يقوم ببيع وترويج الحبوب المهلوسة بمنطقة بوهديمة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية “بعد ورود معلومة إلى عناصر قسم البحث مفادها قيام شخص ببيع وترويج الأقراص المهلوسة نوع ترامدول، تمت مراقبة الجاني وإعداد كمين مُحكم لضبطه، وتم القبض عليه بمنطقة بوهادي، على متن مركبته الخاصة وبحوزته عدد 2000 قرص مهلوس”.

وأشار الإعلام الأمني أنه تم نقل الجاني إلى القسم، وبفتح محضر اعترف أنه أخذ هذه الحبوب من شخص آخر، وأضاف الإعلام الأمني أنه تم عرض محضر التحريات على النيابة العامة، لأخذ تأشيرة النيابة لضبط الجاني الثاني.

وتم إعداد كمين مُحكم للشخص الثاني، وضبطه بمنطقة الكويفية وبحوزته أقراص من الحبوب المهلوسة نوع ترامدول وعدد 2 قنينة بها مواد مسكرة داخل مركبته الخاصة.

كما تمت مداهمة منزل الجاني الثاني، اتضح أنه يستخدم منزله كوكر لمتعاطي المخدرات والمسكرات، ولا يوجد به عنصر نسائي من ذويه حيث كان يستخدمه من قبل العمالة الوافدة.

وتابع الإعلام الأمني أنه عند تفتيش المنزل عثر على مبلغ مالي وقدره سبعة عشر ألف وثمانية وتسعون ديناراً حيث تم نقل الجاني الثاني لقسم البحث .

وقال الإعلامي الأمني أنه تم فتح محضر استدلال مع الجناة ، حيث اعترف الأول بأنه يشتري هذه الأقراص من الثاني بمبلغ ستة الألف دينار للدستة التي بها عدد ألف قرص ويقوم بيعها في منطقة بوهديمة “الأكشاك” بمبلغ سبعة آلاف دينار للدستة، وقبل التعامل مع الثاني كان يتعامل مع مصدر آخر في منطقة بوهديمة، واعترف الثاني بأنه يقوم ببيع أقراص المهلوسة من فترة التسعينات وتحديداً سنة 1995 وسجن سنة 1997 في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية على ذمة قضية أقراص مهلوسة .

وأضاف، الجاني الثاني خلال المحضر أنه يتعامل في شراء وبيع الحبوب المهلوسة مع سبع أشخاص آخرين وأفاد بأسمائهم ليتبين أنهم مطلوبين في قضية بيع الأقراص المهلوسة.

واعترف الجاني الثاني أنه يقوم ببيع وترويج الحبوب داخل مدينة بنغازي والسبع الأشخاص الآخرين يقومون بجلب هذه السموم من خارج المدينة، وأشار الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنهم في قبضة العدالة.