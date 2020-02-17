حكماء مصراتة: على مدن الثورة وثوار 17 فبراير الوقوف صفاً واحدا لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها ليبيا

ليبيا – دان مجلس حكماء وأعيان مصراتة الذي يرأسه إبراهيم بن غشير المقرب من “مجالس الشورى” الإرهابية في بيان له اليوم الاثنين الأعمال المتكررة التي يقوم بها من وصفهم بـ”عصابات الكاني الإجرامية” (اللواء التاسع مشاة) كقطع الطريق والخطف على الهوية والغدر والقتل بالإضافة إلى التمثيل بالجثث حسب زعمهم.

المجلس وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إتهمم من وصفهم بـ”عصابات الكاني” (اللواء التاسع مشاة) بإختطاف أثنين من أبناء مدينة مصراتة وأحد العاملين معهما الذين ذهبوا لغرض تنفيذ أعمال خاصة بهم في إحدى المدن القريبة من ترهونة والذين تم اختطافهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بأبشع الأساليب التي لا تعبر إلا عن التجرد الكامل لمرتكبها من كل دين أو خلق والتي سوف تساهم في المزيد من التمزق للنسيج الاجتماعي وزرع المزيد من الفتن بين أبناء الشعب الليبي وتوريث الحقد والثأر للأجيال القادمة بحسب نص البيان.

وأضاف مدعياً :” هذه العصابات الإجرامية والمتحالفة مع مجرم الحرب وعصاباته الإرهابية والتي ارتهنت مدينة ترهونة وحولتها إلى بؤرة للإجرام والتعذيب والانتقام والثأر والقتل وقطع الطرق”.

وتابع البيان:” فإنها لا تعبر بمثل هذه التصرفات إلا عن مستوى من الحقد والإجرام والتخلف لم يعهده الليبيون من قبل بل ربما يكون تجاوز ما سمعنا عنه من جرائم المغول والتتار والغجر هو تمكين المجرم القاتل وعائلته من العودة بليبيا إلى حضيرة طغيان الفرد وحكم العسكر فكانوا بذلك كمن باع دينه بدنيا غیره وفي الوقت الذي تتقدم فيه بأحر تعازي مجلس حكماء وأعيان مصراتة لعائلات المغدورين”.

وأكد المجلس على وقوف من أسماهم بـ”الأحرار الشرفاء الوطنيين” في مدينة مصراتة وغيرها مما وصفها بـ”مدن الثورة وثوار السابع عشر من فبراير” في كامل أرجاء الوطن صفا واحدا صلبة في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها ليبيا حتى القضاء الكامل على بيادقها وأدواتها من العصابات الإجرامية التي على رأسها مجرمون إرهابيون في مقدمتهم من وصفهم بـ”عصابات الكاني وكبيرهم حفتر” (اللواء التاسع مشاة ، القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

المجلس حمّل في ختام بيانه كامل المسؤولية لكل من المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق والنائب العام والمنطقة العسكرية الوسطى لعدم ملاحقة الجناة وإصدار الأوامر بالقبض عليهم وعدم القيام بما يلزم من إجراءات أمنية للمحافظة على أرواح المواطنين خاصة وأن هذه الجرائم تكررت بشكل مستمر وأصبح الخطف والقتل على الهوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية