وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة يصل إلى موسكو ويشارك في مؤتمر فالدي

أعلن رئيس معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية، فيتالي ناعومكين، أن وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، الذي يتواجد في موسكو حاليا، سيشارك في الجلسة القادمة لمؤتمر نادي فالداي.
موسكو- سبوتنيك. وقال ناعومكين للصحفيين: “لقد وصل إلى بلادنا السيد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج. سيأتي إلى هنا [إلى مؤتمر فالداي] وسيشارك في الجلسة القادمة من المؤتمر”.
ويذكر أن نادي “فالداي” للحوار الدولي، هو أحد المنصات العالمية الرائدة للتفاعل بين النخب الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.
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