جماعة الإخوان: الثورة مستمرة ولن تفشل رغم محاولة الثورة المضادة أن يجعلوا الليبيين يكرهونها

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن الإحتفالات بمناسبة ذكرى “ثورة فبراير” تعتبر ترسيخ لمعنى “الثورة” لدى الليبيين، معتبرةً أن هذه الذكرى عرس يحتفل به الشعب الليبي حسب تعبيرها.

شرف الدين تقدمت خلال تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد بالشكر لبلدية طرابلس ووزارة داخلية الوفاق على مجهوداتها في تأمين هذه الإحتفالات، مشيرةً إلى أن “ميدان الشهداء يعتبر إيقونة ثورة فبراير” حسب قولها.

وأضافت :” لا يوجد أموال كما يدعي الطرف الآخر أنه يوزع عليهم أموال ليخرجوا و حتفلوا هي كلها احتفالات شعبوية في ربوع ليبيا الكاملة بصفة خاصة طرابلس الذين أكدوا أهلها أنهم لا زالوا مصرين بعمق بنجاح ثورة فبراير وأنها لا زالت مستمرة ولم ولن تفشل رغم محاولة الثورة المضادة من تنكير الليبيين عن ثورة فبراير ونتائجها إلا أن الشعب الليبي و أهل فبراير لا زالوا مصرين بعمق على نجاحها”.

وقال أن “الثورة” مازالت مستمرة ولم تنتهي بظهور ما وصفتها بـ”الثورة المضادة” بدليل إصرار طرابلس وإيمانها بـ”ثورة فبراير”، لافتةً إلى أن سكان طرابلس والشعب الليبي بعثوا رسالة للمجتمع الدولي بأن “ثورة فبراير” ما قامت إلا لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية ودولة قانون وحقوق وحريات للشعب الليبي بأكمله حسب زعمها.

كما إعتبرت أن الإحتفالات تؤكد إصرارهم لرفض “الثورة المضادة” وللتدخل العسكري والأجنبي بصفة عامة ولما وصفته بـ”الحكم العسكري” ومطالبتهم بدولة مدنية يحكمها قانون و تحقق العدالة لليبيين.

وبشأن من ينتقد مثل هذه الإحتفالات بحجة الوضع و الحرب في العاصمة علقت قائلة:” للأسف أعتقد أن هذا الانتقاد في غير محله فعلاً لو احتفلنا بثورة فبراير ليس معناه اننا سعداء بما يجري على الأرض ولكنها ستعطي قوة وتأكيد على مبادئ ثورة فبراير ولماذا قامت فبراير، هي تعطي قوة لكل من يقاوم هذه الحرب”.

ونوّهت إلى أن الهدف الأساسي للإحتفال بذكرى “الثورة” هو تحرر الشعب والوطن من القيود وعدم العودة لها، معتقدةً أن الجيل الجديد سيكون لديه وطنية أكثر خاصة أنه من الصغر كان أمامه معنى الدفاع عن الوطن وحرية التعبير والمطالبة بحقوقه مما يجعله “جيل ثورة” حسب تعبيرها.

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