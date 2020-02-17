وزير الدفاع الإيطالي: من الضروري وضع مبادرة عاجلة للإمتثال الفاعل لحظر الأسلحة في ليبيا

ليبيا – شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني على ضرورة أن يكون حل النزاع الليبي عبر المسار السياسي،مشيراً إلى الحاجة لجهد استباقي لتحقيق الالتزام الحاسم الآخر وهو وقف اطلاق النار.

جويريني وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الاثنين قال:” تابعنا الأزمة الليبية في ميونخ أمس بقلق شديد وذلك مع اشتداد الصراع في هذه الشهور بالإضافة للتدخل المتزايد للقوى الخارجية”،وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف جويريني:”ينبغي وضع كل القوى في الصورة لتحقيق نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.. ينبغي وضع مبادرة عاجلة للامتثال الفاعل لحظر الأسلحة”.

وبسؤالة عن كيفية الامتثال لحظر الأسلحة، أجاب جويريني: ” أعتقد أنه يجب التحرك بفاعلية في البحر، عملية صوفيا من مهامها اعتراض تهريب الأسلحة ويجب تعزيزها عبر تنشيط المكون البحري “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية