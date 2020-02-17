تونس تدعو إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

دعت تونس إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، في إطار حوار ليبي ليبي يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء.

جاء ذلك في كلمة أمس لكاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الخارجية صبري باش طبجي، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين في مونيخ، حسبما ذكر بيان للخارجية التونسية.

هذا وحثت تونس الدول المشاركة في الاجتماع، والمجموعة الدولية عامة على توحيد الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتمسك بالحل السلمي للأزمة الليبية.

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