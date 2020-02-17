تونس تدعو لتوحيد جهود «تثبيت وقف إطلاق النار» في ليبيا

دعا كاتب الدولة التونسي المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، إلى توحيد المساعي الدولية والإقليمية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا.

ووجه باش طبجي، في كلمة له أمام اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين بمدينة ميونخ الألمانية دعوة إلى المجموعة الدولية لـ«توحيد الجهود ودفع مسارات التسوية السياسية المنبثقة عن مؤتمر برلين، مع التمسك بالحل السلمي للأزمة الليبية».

وقال إنه من شأن توحيد الجهود «تثبيت وقف إطلاق النار الذي لا يزال يشهد عديد الخروقات» والإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة في إطار حوار ليبي – ليبي يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الاثنين.

ولفت باش طبجي الى المساعي التي تقوم بها تونس بالتنسيق مع بلدان الجوار من أجل إشراك جميع الأطراف الليبية في إطلاق عملية التسوية السياسية والتوصل إلى تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.

وأكد ممثل الدبلوماسية التونسية حرص تونس على الانضمام إلى كافة فرق العمل التي سيتم تكوينها لاحقا في إطار متابعة مسار برلين، والتي ستشمل المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وكانت تونس قاطعت مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير الماضي بسبب تأخر دعوتها، في حين قررت المشاركة في اجتماع وزراء خارجية عشر دول وممثلون آخرون للمنظمات الدولية؛ اليوم الإثنين، في مناقشات لمراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا