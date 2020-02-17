مستند| تكليف “عبداللطيف التونسي” التابع لجماعة الإخوان ومدير مكتب “الكبير” بعضوية الشركة الليبية للتمويل

طرابلس-العنوان

كشف مستند تحصلت عليه العنوان تكليف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس الدائرة السياسية لحزب العدالة والبناء عبداللطيف التونسي عضوا في الشركة الليبية للتمويل التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي.

وكانت قد أكد تقرير نشرته العنوان في شهر أغسطس الماضي عن أسماء جماعة الإخوان المسلمين المسيطرين على المراكز السيادية بالمصرف.

حيث شغل التونسي مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بينما شغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف ومستشار المحافظ للصيرفة الإسلامية أمين سر حزب العدالة والبناء فتحي عقوب.

أما منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف يشغله عضو جماعة الإخوان ومدير مكتب رئيس حزب العدالة والبناء عبدالرؤوف محمد.

ويشغل مدير إدارة المراجعة بالمصرف عضو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية محمد الدروقي، بينما يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ المصرف المركزي عضو حزب العدالة والبناء مصطفى المانع.

وأشارت المصادر إلى أن مدير معهد الدراسات المصرفية التابع للمصرف المركزي هو ذاته مراقب جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا سليمان عبدالقادر، بالإضافة إلى أعضاء هيأة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي التابعين لجماعة الإخوان وهم: حمزة بوفارس، وأسامة الصلابي، وسالم الشيخي، وبشير الغرياني.