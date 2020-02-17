

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 February, 2020

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على التزامها الراسخ بمواصل جهودها في مختلف المسارات لإنهاء الوضع الراهن في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتقدم “بأحر التهاني للشعب الليبي بحلول الذكرى السنوية التاسعة ..للسابع عشر من فبراير وتنتهز هذه المناسبة لتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.