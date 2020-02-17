جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على التزامها الراسخ بمواصل جهودها في مختلف المسارات لإنهاء الوضع الراهن في ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتقدم “بأحر التهاني للشعب الليبي بحلول الذكرى السنوية التاسعة ..للسابع عشر من فبراير وتنتهز هذه المناسبة لتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.