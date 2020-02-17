ألمانيا تتوقع هدنة مستدامة في ليبيا

كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين، عن توقع برلين لهدنة مستدامة في ليبيا استنادا لنتائج عمل اللجنة العسكرية 5+5.

برلين- سبوتنيك. وقال زايبرت في إحاطة إعلامية: “نعتقد أنه من المشجع استمرار عمل هذه الصيغة (اللجنة العسكرية 5+5)، ونعتبر ذلك خطوة هامة من التسوية الهشة للغاية، الموجودة لدينا الآن”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع فبراير/ شباط بدء عمل اللجنة العسكرية حول ليبيا في جنيف، التي تم إنشاؤها ضمن مقررات مؤتمر برلين بواقع 5 أعضاء من الجانبين.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.