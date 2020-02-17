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إيطاليا: الاتحاد الأوروبي يوافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

وقال دي مايو في بروكسل “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية “دي بي إيه”، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، اليوم الاثنين، “الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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