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ترهونة تستضيف ملتقى وطني للقبائل بـ20 فبراير

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المقرر أن تستضيف مدينة ترهونة يومي التاسع عشر والعشرين من فبراير الملتقى الوطني للقبائل والمدن الليبية.

ويأتي الملتقى بناء على دعوة رسمية وجهها مجلس أعيان ومشائخ قبائل ترهونة لكافة المكونات الليبية؛ من أجل التشاور والتأكيد على عدة نقاط منها مواصلة دعم الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتشكيلات المسلحة.

كما سيُجدّد أعيان ومشائخ القبائل الليبية رفضهم التدخل التركي المتمثل في إرسال مرتزقة وأسلحة إلى حكومة الوفاق والتأكيد على أن مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي والوحيد لليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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