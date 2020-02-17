جهود الكشف عن «كورونا» في ميناء مصراتة البحري ومنفذ رأس اجدير مستمرة.. ولا إصابات

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية في ميناء مصراتة البحري سالم السفتي أن المكتب لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار عمليات فحص السفن للكشف عن الفيروس.

في الوقت ذاته، واصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عمله في منفذ رأس اجدير البري للكشف عن الفيروس، إذ قال مدير مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ مختار المنصوري ‘ن مدير المكتب العام لمركز مكافحة الأمراض رمضان البكوش قام بزيارة للمنفذ للاطلاع على سير العمل وعمليات الكشف الحراري للكشف عن المصابين بالفيروس اليوم الإثنين.

وحتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، فيما يقوم مركز مكافحة الأمراض بجهود للكشف عن المصابين بالفيروس واتخاذ اللازم معهم في حال وصولهم إلى البلاد، إذ يشدد المركز من جهود الفحص على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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