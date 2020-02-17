

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 February, 2020

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن كثيرا من القوى الإقليمية تعلم أن ليبيا تمتلك كل المقومات التي تمكنها إن استقرت أن تكون رقما أساسيا وصعبا في المعادلة الإقليمية.

وأضاف السراج في كلمه مسجلة بمناسبة أحداث 17 فبراير أن هذه القوة تدرك “أن الآباء المؤسسين قد وضعوا حجر الأساس لبناء الوطن والتاريخ قد يعيد نفسه مع الأحفاد إذا ما نبذوا خلافاتهم وانطلقوا معا في مسيرة تنموية شاملة بخطى ثابتة”

وأردف السراج “لأجل إجهاض حلم فبراير انطلقت أجهزة المخابرات في دول عدة في التخطيط لزعزعة استقرار هذا البلد وإثارة الفتن وضرب أبناءه بعضهم ببعض” وذلك بمساندة بعض أبناء ليبيا الذين بدأوا بإثارة النعرات لجهوية والانفصالية وتضخيم بعض القضايا الجانبية على حساب القضايا الوطنية الكبرى.

وتابع: أنه تم توظيف الأشخاص المستعدون لتحقيق ذلك باستخدام “ذريعة مكافحة الإرهاب…وتم جلب المرتزقة من كل حدب وصوب ورهن بعض القواعد العسكرية للأجنبي واستنزفت أموال البنوك والمصارف الوطنية لتمويل الحرب” مضيفا “كانت البداية أن دمرت أجزاء من بنغازي وبعدها أجزاء من درنة وتم العبث بالجنوب ونسيجه الاجتماعي وأغلق النفط مصدر قوت كل الليبيين وفي كل مرة كان الشباب هو وقود هذه المعارك”.

وأضاف السراج: نحن دعاة سلام ونسعى لتحقيق الاستقرار ولم ندخر جهدا في تحقيق الوفاق”.